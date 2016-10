Kuigi presidendiametisse vormistamisel hõisati, et Kersti Kaljulaid sai riigipeaks tervelt 81 häälega, on asi tegelikult märksa kurvem. Kui 90 tema poolt antud allkirja asemel tuli salajasel hääletusel kokku vaid 81 häält, siis selle riigikogu koosseisuga luurele küll ei julgeks minna, kus tervelt kümnendik võib sulle hangu selga lüüa ja vaenlase poole üle joosta. Eiki Nestori puhul tehti viiest kadunud häälest suur skandaal, Kaljulaidi üheksat kadunud häält ei tehtud märkamagi.

Me ei tea, kas Kersti Kaljulaid on tegelikult tulnukas või reptiil, aga igal juhul räägib ta sama robotlikult nagu kõnesüntesaator ning veel aeglasemalt kui Lennart Meri. Isegi Toomas Hendrik Ilvese öised säutsud võivad praegu Kaljulaidi lihtlausete kõrval tunduda romaanipikkustena. Kui rahvaga suhtlemist lubanud uus president on tegelikult sõnaaher ja meediast tülpinud juba enne ametisse asumist, mis saab siis veel pärast ametivande andmist viie aasta vältel.

Pole kahtlustki, et meil on nüüd presidendierakond, nii nagu oli see ka pärast Arnold Rüütli presidendikstegemist. Juba erakondadeülesena mõeldud Allar Jõksi puhul ei unustanud IRL kelkimata, et tegu on nende kandidaadiga. Jõksi kampaaniajuht Taavi Linnamäe kureerib praegu juba Kaljulaidi tegemisi ning oleks ime, kui IRL ei suudaks oma inimesi koos Kaljulaidiga Kadriorgu sokutada - äsja tuli uudis Tiit Riisalo asumisest kantseleijuhiks.