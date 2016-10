Mõistan täielikult autojuhte, kes on teinud resoluutse otsuse mitte iialgi pealinnas autorooli istuda. Tallinna liikluskultuur on kohati niivõrd olematu, et oma elu pärast hakkab tõesti hirm.

Ootasin kõige parempoolsel sõidurajal foori taga rohelise tule süttimist. Jõudsin vaevu gaasipedaalile vajutada, kui minust möödus kõnniteel uljas mootorrattur. Minust hulljulge manöövriga mööda vuranud, hakkas ta teiste autode vahel sõeluma. Mis siis, kui mõni autojuhtidest poleks küljepeeglist uljast motomeest näinud ega jõudnuks kõrvale tõmmata?

Vaid mõni minut hiljem kordus sarnane stsenaarium autojuhiga. Mul oli suunatuli sees ja hakkasin parempöördeks reastuma, kui äkki otsustas valge Audi minust reastumisraja kaudu mööda kihutada, et siis eessõitvate autode vahel kiirendades slaalomit teha. Pidurdasin viimasel hetkel ja tõmbasin oma sõidurajale tagasi, et kokkupõrget vältida.

Kuhu on vaja inimestel pühapäeva õhtul kihutada, et niiviisi kaasliiklejate elu ja tervis ohtu seatakse? Linnaliiklus pole mingi rallimäng.