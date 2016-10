Me kõik tahame, et Eestil oleks võimalikult hea president – kuni me pole riigipea institutsioonist kui ebavajalikust loobunud. Teame sedagi, et värskel presidendil on enese tõestamine oluliselt raskem, arvestades tema kiirkorras ja ilma vastaskandidaadita ametisse nimetamist. Kuid me ei saa talle seetõttu teha allahindlusi ega olla vähem nõudlikud, sest Eestile on kombeks üks president korraga, mitte aga pool presidenti. Samuti loodame, et erakondadeülesena riigipeaks nimetatu ei tunne end nende ees tänuvõlglasena vähem kui nädalaga presidendiks vormistamise eest ega hakka neid oma ametiajal hellemalt kohtlema.

Ka pole põhjust rääkida sajast kriitikavabast päevast. Sest oleks ju ebaõiglane, kui varasematel kandidaatidel kulus sada päeva raskeks valimiskampaaniaks, siis riigipea koha niisama kätte saanu võiks sama palju aega juba ametis olles nautida erikohtlemist.

Samuti ei saa presidendile teha allahindlusi pelgalt seepärast, et ta on naisriigipea. Vastupidi – ootused on suured, sest täitmist vajab mitu paari kingi korraga. Tuleb olla rahvusvahelises suhtluses sama osav kui Lennart Meri või Toomas Hendrik Ilves ning samal ajal olla Arnold Rüütli kombel kontaktis ka teise Eestiga.

Need kõik on suured eesmärgid, mille poole liikumist ja mille täitumist me tahame näha. Aga me tahame näha ka kiiremaid ja väiksemaid muutusi, mis oleks märgilise tähendusega. Kui tegemist on erakondadeülese riigipeaga, siis me eeldame, et presidendi kantseleist ei kujuneks IRLi filiaal või tagatuba. Ja kui meie presidendi kantseleis töötab rohkem ametnikke kui samas asutuses Soomes, siis kaua see nii saab jätkuda? Ning kas riigipea tööealine mees jääb riigi ülalpidamisel koduseks või läheb tööle? Ja veel – kas esimese asjana vastuvõtu korraldamine on ikka parim moodus ametisse astumiseks?