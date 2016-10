Ober-Hausi Kinnisvara AS-i juhatuse esimehe Tarmo Kase hinnangul on Baltikumi kinnisvaraturg halvas seisus, kõige perspektiivikamaks peab ta Läti turgu.

"Asi on suhteliselt hapu, midagi head siin ei tule. Leedus on buum kogumas, Vilnius on kraanasid täis. Eestis on buumi tipp. Läti on täna augus, seal ei toimu mitte midagi," ütles Kask neljapäeval Eesti Kinnisvarafirmade Liidu korraldatud kinnisvarakonverentsil.

Kase arvates pole praegu mõtet Eesti turul kinnisvara osta. "Miks osta Eestisse, kui Vilnius ja Riia tõusevad. Tipust ei osteta," sõnas ta. Oma sõnul ei osta ta ka ise praegu Eestis. "Olen õudselt pessimistlik Eesti suhtes, kõik asjad Eestist on müügis mul," märkis Kask.

Samas on tema hinnangul Eesti kinnisvara mõistlik pikema perspektiivi investeeringute vaatenurgast, tema sõnul vaatab Eesti suunas ka "pikk raha" Aasiast ja mujalt, sellised investorid soovivad aga teha korraga väga suuri investeeringuid.

Kase hinnangul on Baltikumi turgudest hetkel perspektiivikaim Leedu.

"Eestlased, kes läksid kolm-neli aastat tagasi Leedusse, on täna tegijad. Läti on täna augus, seal ei toimu mitte midagi," sõnas Kask. Leedu puhul toonitas ta turu suurt mahtu, Läti puhul märkis Kask, et kogu turg on koondunud vaid Riiga. "Eestis on ühtlasem, Lätis peale Riia mujal midagi ei toimu," ütles ta.

Kase sõnul on Balti turg pidevas muutumises. "Praegu on firmadel mõistlik tuua back-office Vilniusse, eriti mis puudutab IT-asju, aga ühel hetkel see muutub. Kunagi tuldi Eestisse ka, täna viiakse välja," sõnas ta.

Laenu on Eestis kinnisvaraarenduseks Kase meelest võimalik saada tuntud klientidel, aga mitte nn "taksojuhtidel". Ta leidis ka, et kaubanduspindade turg on küllastumas ja rentnikel puudub otsene vajadus uute pindade järele.

