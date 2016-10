"Me mõlemad väga tahame poega. Me jätkame proovimist," rääkis Mirrorile Augustina Higuera.

29-aastasel naisel on 14 tütart, kuid ta lubab, et ei jäta enne järgi, kui nende perre sünnib poeg.

"Mul on nii palju tüdrukuid, et ma ei teaks, mida isegi pojaga teha. Aga tean, et oleksin väga õnnelik. Pojal ja mu abikaasal saaks olema imeline side. Ma tahan talle selle kogemuse kinkida," selgitab naine.