Haigestumine oli seda rängem šokk, et Leah ei suitseta ning on taimetoitlane. Teletähe elukaaslane on algatanud annetuste kogumise, et Leah’d saaks saata Saksamaale kallile ravile. Ta seletab, et kavas on immunoteraapia ja integreeritud ravi, mille abil on varemgi ravimatuks peetud vähkkasvajaid taanduma saadud.