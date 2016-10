"Palun enne sööma hakkamist käed ära pesta," öeldakse meile lahkelt, kui istun Mustamäe keskuses asuvasse Lotte kohvikusse. Vot sellist palvet pole mina kui täiskasvanud inimene varem söögikohas kuulnud!

Lotte kohvik on osa Lotte maailmast, kuhu kuuluvad Lottemaa, Lotte filmid, Lotte teatrietendused ja raamatud. Kui Lottemaa teemapark asub Pärnu lähedal Tahkurannas, siis Lotte kohvik on üks mõnus koht Tallinnas Mustamäel.

Kätepesemise korralduse annab Lotte ema Anna, kes on nii armsalt soe ja sõbralik. Käime kuulekalt käsi pesemas ning Anna suunab külalised taas lauda. Just külalised, mitte kliendid. Lotte kohvikus nimetatakse kõiki einestajaid külalisteks.

Mina lähen kohvikusse sõbrannaga, ühtegi last meil kaasas ei ole. Seega mõtlemegi esialgu, kas üldse tasub minna – äkki oleme lastekarja sees kaks rumalukest täiskasvanut? Aga ei, kindlasti mitte. Lotte kohvikusse on väga teretulnud ka täiskasvanud ning meie tunneme seda suurepäraselt.

On olemas kaks menüüd: nii lastele kui täiskasvanutele. Suurte menüüs on eelroad, pearoad ja desserdid. Mõlemad menüüd on nii suure valikuga, et igaüks leiab kindlasti siit endale midagi maitsvat! Meie otsustame imemaitsva lõunapakkumise kasuks.

Kuigi tegemist on peamiselt lastele mõeldud kohaga, pole menüüs esindatud vaid friikad ja vinkud. Lastele pakutakse korralikke sööke nagu juurviljapüreed ja kanasupp. Filmis oli koeratüdruk Lotte lemmiksöögiks pannkoogid ning loomulikult läheb see ka fännidele peale. Kuna pannkook on üks maailma mõnusamaid asju, siis Leiutajatekülas otsustati nimetada neljapäev ümber pannkoogipäevaks.

Ümberringi on vägagi tajutav positiivsus ja mängulisus. Hetkeks ununevad argimured ning sootuks läheb meelest peagi ees seisvad tööasjad. Kui juba mina tunnen end seal rõõmsana, siis põnnid on jällegi rohkem kui õnnelikud. Kuulen nii mõnegi lapse kilkeid ja naeru. Kohvikus saab mängida suurel mängualal, leiutada Oskari töötoas, vaadata Lotte joonisfilme, joonistada ning pidada sünnipäevapidusid! Kohvikus asub ka poeke, kust leiab erinevaid toredaid Leiutajateküla tegelastega asjakesi. Muide – kohviku lauad kannavad Leiutajateküla tegelaste nimesid. Nii saab iga kord istuda erineva tegelase lauas ning laua valimine on oi kui põnev!

Lauarääkijalt saan teada, et igal kolmapäeval on "Tunnike Annaga". Sel tunnil on Lotte ema Anna kõikide lastega kohviku mängualal, et koos lastega meisterdada, leiutada, joonistada, teha näomaalinguid, pildistada, jutustada põnevaid lugusid Leiutajateküla elust, lugeda toredaid raamatuid Lottest ja tema sõpradest, rääkida erinevatel huvitavatel ja harivatel teemadel, mängida ringmänge, tantsida, laulda ja teha muud toredat!

Ja veel – ka sünnipäevalised on Lotte kohvikus teretulnud! Sünnipäeval saab koos pika laua taga süüa, mängida kohviku mängualal, kutsuda sünnipäevapeole Lotte ja Bruno.

Minule meeldis Lotte kohvik nii väga, et plaanin kõik koeratüdruku filmid igal juhul kodus järgi vaadata! Kindlasti lähen veel!

Nagu Lotte ütleb: "Headus teeb elu huvitavaks!"