Pirital rannas jalutavad inimesed võivad praegu näha vaatepilti, kus veepiir on kaldajoonest tavatult kaugele nihkunud.

Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi vanemteadur Tarmo Kõuts

selgitas Õhtulehele, et põhjuseks on suhteliselt pikka aega püsinud

kirdetuul, mis puhub vee rannikult ära. Pirital on madal merepõhi ja kui

veetase langeb, ongi kohe kivid näha.

"Soome lahes ja Eesti rannikul on kõige tavapärasem edelatuul. Praegu püsib

kõrgrõhkkond ja nagu õhustki tunda võib, toob kirdetuul meile arktilist

õhku. See stabiilne ilmasüsteem on püsinud juba teisipäevast saati ja peaks

kestma pühapäevani," selgitas Kõuts.

Teadlase sõnul on valitseb samasugune olukord, kus merevesi on madal, praegu ka Soome rannikul ja Väinameres. Kõige madalam ongi meri Pärnus, Munalaius, Virtsus ja Rohukülas. Eile jäi veetase seal kuni 70-90

sentimeetrit keskmisest allapoole ja häiris ka laevaliiklust. Põhjaranniku

veetase on langenud 50-60 sentimeetrit alla keskmist.

Huvilised saavad veetasemete infot jälgida TTÜ serveris asuvast meretasemete

infosüsteemist.