Alles aasta algul avaldas Buduaar loo sellest, et seltskonnatäht Kati Toots on taas õnnelik ja armunud – tema uus kallim, ettevõtja Priit libistanud advendiajal naise sõrme lausa kihlasõrmuse. Väidetavalt on Kati nüüd aga kihlatust lahus.

Õhtulehele tuli vihje, et möödunud aasta lõpus kihlunud Kati Toots on üksi jäänud ja teed Priidu-nimelise kallimaga on lahku läinud. Kati olla allika sõnul Facebookis avaldanud ka vaid sõpradele mõeldud lahkuminekule viitava postituse, kuid selle mõni aeg hiljem eemaldanud. Õhtulehe pöördumisele vastab Kati, et ei kommenteeri teemat, sest ei soovi seda avalikkusega jagada.

Esimest korda andis Kati, kes läks kaks aastat tagasi augustis lahku pikaaegsest elukaaslasest Jaan Tootsist, uuest kaaslasest mõista eelmise aasta lõpus TV3 intervjuus. Jaanist lahku minnes oli Kati pikalt uue kodu otsinguil, kuid leidis selle ja lubas telekaamerad oma koju. Kati paljastas, et tal on ka uus mees. "Mul on hea meel, et olen leidnud enda kõrvale inimese, kellega mul on hea ja tore koos olla," rääkis ta.