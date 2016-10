Tõelistel subaristidel peaks alljärgnev info ihu päris imelikuks ajama. Nimelt õnnestus kohalikul maaletoojal välja võidelda kaheksa Subaru XV Pure Red Edition eriseeria autot, mis oktoobri keskel peaksid Eestis müügile jõudma. Auto hind on 26 750 eurot.

Tegu on erimudeliga, mida toodetakse vaid loetud arv eksemplare. Pure Red Edition XV on rikkalikult varustatud ning vaid sellele omaste detailidega viimistletud. Eesti teedel saab tegu olema unikaalse sõidukiga, seega võidab see, kes kiiremini (ja praegu vaid pimesi) eeltellimuse vormistab!

Peale rikkaliku varustuse eristub Subaru XV Pure Red Edition ka välimuse poolest. Pure Red tähendab ennekõike värvilahendust, mida tavaliselt kasutatakse pigem sportautodel. XV tavamudelite värvivalikust seda särtskärtspunast ei leia.