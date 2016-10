Reformierakonna eelmine esimees Andrus Ansip leiab, et ainuüksi juhivahetust jääb väheks, et Keskerakonnast valitsuskõlblikku erakonda teha.

Endine peaminister Andrus Ansip leiab, et iga erakond on oma toetajate nägu, mistõttu ei saa ka erakonna juht erineda suuresti oma erakonnast, muidu kaovad toetajad kiiresti, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Ega need Keskerakonnas toimuvad mutuused saa toimuda üleöö. Isegi kui juhti vahetatakse üleöö, siis need sisulised muutused ei saa toimuda üleöö," selgitas Ansip.

"Kui mingi juhuse tahtel - ma küll ei kujuta ette, kuidas see oleks võiks juhtuda - oleks minust saanud Keskerakonna esimees, siis võiks ju teha mingisuguse küsitluse või loterii, et kui kaua oleks võtnud aega, et viimane liige Keskerakonnast oleks lahkunud," piltlikustas endine Reformierakonna esimees.