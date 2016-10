Kas naine tajub sind kui pikaajalise suhte materjali või lihtsalt kui varianti kergeks sebimiseks, see võib sõltuda su habeme olemasolust ja pikkusest, märgib Ask Men.

"Meie tulemused näitavad, et habetumus võib olla külgetõmbav omadus, kui hinnatakse pikaajalisi suhteid kui intraseksuaalse heidutuse märki ja potentsiaali pakkuda naisolenditele otseseid kasusid," kirjutas uuringu juht Barnaby Dixson väljaandes Journal of Evolutionary Biology.

Mis siis habemetes sellist on, mis teeb mehed naistele külgetõmbavamaks? Muidugi mehelikkuse faktor, aga mitte ainult. Habe väljendab ka küpsust, väärikust, elutarkust ja arengut. Mõtle kõigile neile, keda me kujutame ette habemega – arstid, teadlased, jõuluvana. Nad kõik on tugevate meeste arhetüübid. "Mehelikkus mängib habeme veetluses suurt osa, kuna see eespoolmainitud omadusi väljendades ühtlasi väljendab seksapiili, paha poissi, karmust ja jõudu," ütleb psühhoanalüütik Tyra Gardner. "Need kõik on omadused, mis võrduvad turvatundega, mida kõik naised otsivad mehes ja suhtes."

Mõnikord on asi ka selles, et ollakse pisut vähem ideaalne ja üles löödud. Näokarvad väljendavad ligipääsetavust, mis tähendab, et tegu võib olla avatuma ja siirama isiksusega. "Habemega meest kaldutakse tajuma tundlikuma, tähelepanelikuma ja oma tunnetega rohkem puutes olevana. See on muidugi paljude naiste jaoks väga külgetõmbav," märgib psühhoterapeut Kathryn Smerling.

Ka võib habe paljude meeste jaoks olla eneseväljenduse viis. "Brad Pitti on mitmeid aastaid nähtud lühem või pikema habemega," ütleb Smerling. "Seda võib võtta kui eneseväljenduse viisi. Tegelikult on habeme kasvatamine meeste jaoks üks väheseid võimalikke viise. Naistena on meil terve rida isiklikke väljendamistehnikaid, alustades soengust ja lõpetades küüntega. Meestel on palju vähem võimalusi."

Kui naine otsib kedagi, kes võiks kasvada koos temaga, siis võib mees, kes end habeme abil väljendab, olla hea märk valmidusest kohanduda.

"Kui mehed on eneseväljenduses vabamad, siis saavad nad tihti partnerile lähedasemaks," ütleb Smerling. "See loob suhtesse rohkem intiimsust ning kombineerituna kaitsvuse ja suurendatud tundlikkusega on see naiste jaoks kullakaevandus!"