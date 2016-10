“Seda, kuidas ma hakkama sain, peab vaataja ütlema. Mul omal oli väga hea olla,” ütleb rokkar Kristjan Kasearu, kes kehastus Lenny Kravitziks. “Püüdsin võtta seda lõbusalt. Just nii plaanin võtta ka kõiki muid rolle siin saates – et oleks lahe ja nauditav endale.”

(Tiina Kõrtsini)

Kohtunikele meeldis Kristjani esitus väga. “See läks tõesti kümnesse, sind oli hea kuulata ja vaadata. Kui Lenny peaks jälle Eestisse tulema ja tal peaks tervisega midagi juhtuma, võib ta julgelt sinu poole pöörduda, sa võid ära petta küll,” arvas Elina Purde. Mart Juur arvas, et kristjan sai Lenny tüübile väga hästi pihta. “Mulle see etteaste meeldis, siin oli powrit, mida siia saatesse on vaja – et tullakse ja lajatatakse täiega, mitte ei hüpata niisama,” kommenteeris Osolin. Tanja ütles, et Kristjan oli Lennyle väga sarnane ning talle väga meeldis.

Kasearu tunnistab, et rokimeest järele teha oli tal natuke lihtsam, sest on ta ju ise sama stiili ja elukutse viljeleja. “Mingis mõttes oli ka teatud vastutus. Lenny on selline tüüp, et teda ei saa liialt üle keerata ega ka vähe teha. Ta on väga karismaatiline, kuid liiga stiile, et tema tohutult naljakaid külgi, mida pole väga palju, välja tuua. Jõulisus käib rokkmuusikaga kaasas ja tema puhul eriti, musta verd on tunda.”