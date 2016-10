Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho saatis noore keskkaitsja Eric Bailly keeleõpingutele, et meeskonna suhtlus paremini toimiks.

Suvel ligi 33 miljoni euro eest Unitediga liitunud 22-aastane kaitsja on oma karjääri uues koduklubis väga hästi alustanud. Viimastes kohtumistes on ta välja võidelnud algkoosseisu koha ning moodustanud Chris Smallinguga keskkaitsepaari.

Kuigi inglise keele algteadmised on Bailly´l olemas, siis eriti sujuvat vestlust elevandiluuranniklane pidada ei oska. Peatreener Mourinho peab aga suhtlust oluliseks ja seetõttu saadetigi noormees keeleõpingutele.

"Kõik inimesed ja ka mängijad, on minu vastu olnud väga sõbralikud. Mõned räägivad hispaania ja prantsuse keelt, nemad on aidanud mul sisse elada. Nüüd olen alustanud vaikselt ka inglise keele õpingutega," kirjeldas Bailly, kuidas ta siiani on hakkama saanud.

"Kaaslaste usaldus ning see, et nad minule loota saaksid on väga tähtis. Minu alatine unistus on olnud mängida sellises suurklubis nagu Manchester United. Nüüd kui ma olen siin, ei lase ma head võimalust mingil juhul käest," ei näe keskkaitsja keele õppimises probleemi.