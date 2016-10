Anne Maasikuks kehastunud Inga Lunge ütleb, et tema teadis muidugi, kellega tegu. "Minuealised ja vanemad ikka teavad. Anne Maasiku hiilgeajad on jäänud minevikku, aga teda ei nimetata asjata Eesti folgi emaks – temas on see ürgne jõud sees," ütleb Inga, kes enda sõnul valmistus etteasteks viimase hetkeni. "Ma oleks pidanud minema õue puid kallistama, et lisaenergiat saada. Tema puhul peab vähesega päris palju andma ehk ma ei saa hüpata ja tantsida. Sisemist peab olema nii palju, et see ka välja kiirgaks.”

(Tiina Kõrtsini)

Seda, kas Maasiku tämbri tabamine oli kerge või raske, Inga öelda ei oska. “Ega Potsataja kergemini tulnud. Ma ei pea ühtki rolli kergemaks või raskemaks – nende õige tabamine on ühtviisi keerukas.” Inga ütleb, et väga suure osa tööst teeb ära ka lauluõpetaja Maiken, kes õpetab artiste, kustkaudu vajalikku hääletämbrit tekitada. “Muidu laulavad ja räägivad inimesed ju mingi mugava koha peal, aga Maiken oskab õiged šnitid üles leida. Sellest on väga palju abi olnud,” sõnab Inga, et üksi poleks see võimalik.

“Loo sõnum ja tämber olid minu jaoks õiged. Ma ei näe siin paroodiat, ta tundus õige ja samamoodi ürgselt paeluv,” kommenteeris Inga esitust kohtunik Tanja Mihhailova-Saar. Elina Purde ütles, et on olemas vaid üks Anne Maasik, kelle hääl suudab selle loo ära laulda, kuid Inga tegi tema jäljendamisel kõik mis sai. “Väga tubli ja hea.” Olav Osolin arvas, et “Rändaja õhtulaul” on kurbade eestlaste laul. “Sa tuled koju, tuju on kehv, oled nukker, lähed YouTube’i, paned selle loo peale ja nii see elu läheb.”

Näitleja Inga Lunge mõtles näosaate pakkumist saades kaks sekundit ja vastas siis eitavalt, kuid saate produtsent Triin Luhats palus tal veel ikka mõelda. “Näitlejad ei ole valdavalt üleliia enesekindlad. Teiste toetus andis tuge, Maiken ütles ka, et tema on nõus tööd tegema ja nii see läks.” Nüüd on Inga väga õnnelik, et ta siiski saatesse meelitati. “Laiem üldsus teab mind ikka ühe rolli kaudu (Inga kehastab populaarses telesarjas “Pilvede all” Piretit – K.T). Kui palju inimesed ikka teatrisse tulevad, et mind erinevates rollides näha. Nüüd on neil see võimalus. “