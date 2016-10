Lähipäevadel annab Londons mitu loengut radikaalse islmai pooldaja Hamza Sodagar. Kurikuulus mees on sündinud Washingtonis, kuid on viimased 14 aastat veetnud Iraanis, tudeerides seal islami seadusi ning tõekspidamisi, vahendab Express.

(Hamza Sodagar)

2010. aastal salvestatud videos kõneles ta, et geisid tuleb nende seksuaalsuse tõttu karistada, sealhulgas soovitas ta karistusmeetmetena näiteks peade maharaiumist ja kaljult alla viskamist.

Sodagar peatus oma kõnes mitmel karistusmeetodil. "Esimene, ehk kõige lihtsam, on neil pead otsad raiuda," sõnas Sodagar. Teisena soovitas jutlustaja geid ära põletada, kolmandana kaljult alla visata. Viimaks teatas ta, et üks variant on kombinatsioon kõigist nimetatud variantidest.

Sodagari viisa tühistamist on palunud seksuaalvähemuste ühingu aktivist Peter Tatchell, kelle sõnul võib vabas ühiskonnas keelamata olla seisukohal, et homoseksuaalsus on patt, kuid on lubamatu pidada kõnesid viisidest, kuidas geisid tappa.

Väljaanne märgib, et siiani on paljud Sodagarist märksa vähemekstreemsete vaadete pooldajad Suurbritannia viisast ilma jäänud.