Laura ütleb, et kui loosiratas talle Scatman Johni rolli viskas, oli tunne hea. "Ta on mulle alati karakteri ja tegelasena meeldinud. Saatega seoses tutvusin ka tema loominguga ja sain teada, et enne kui ta sellise disko-scat’i teemaga areenile tuli, oli ta suurepärane džässmuusik ja andis välja päris palju albumeid. Omal ajal oli ta ikka superartist," sõnab Laura, et sai ka ise targemaks.

Laura Põldvere võitis teise näosaate, kui kehastus džässmuusik Scatman Johniks. Vuntsid ja kiilakas pealagi panid aga inimesi Laurale järele vaatama ja tõdema, et Laura ei ole kunagi nii kole välja näinud! "Samas tahtsid kõik minuga pilti teha," naerab Laura. Ka tema ema Martina oli publikus ja ei suutnud oma silmi uskuda. Kui ema Laurale saate lõpus võidu puhul õnne läks soovima, ei suutnud ta lõpetada sõnade "Issand, kui kole sa välja näed!" korrutamist. "Vähemalt hääl on sul enda oma. Kui pilti ei vaata, on kõik korras," ütles Martina tütrele.

"Ma ei ole ühe päeva jooksul veel nii palju "komplimente" saanud. Keegi ütles veel, et ma olen kõige koledam mees, keda ta kunagi näinud on," muigab lauljatar Laura Põldvere, kes näosaates kehastus Scatman Johniks.

Kuidas Laura siis Scatmaniks kehastumist alustas? “Muidugi oli laulu kiirus raske. On päris massiivne töö see kõik hästi aeglaseks alguses võtta ja pidevalt uuesti laulda proovida.” Esmalt võttiski Laura ette programmi, mis lood hästi aeglaseks teeb, pani sõnad-silbid kõik kirja ja hakkas seda kõike järele õppima. “See on tegelikult ka lahe töö – iga kord kui kuulad, avastad jälle uusi nüansse. See on justkui lõputu töö,” ütleb Laura, et isegi veel enne saadet viimast korda lugu kuulates avastas ta jälle uut.

Kohtunikud olid pahviks löödud, sest Laurat ei paistnud tõesti mitte kuskilt. Tanja ja külaliskohtunik Elina Purde kiitsid grimmiosakonna tööd taevani, kuid kiidusõnu jätkus ka Laurale. “Ma olen kindel, et mina poleks sellega maha saanud. Sinu võimekusi lauljana teades mõtlesin ma, kas esitus tuleb väga hea või väga-väga hea,” seletas Tanja ja ütles, et Laura esitus oli väga-väga hea. "Täiesti sõnatuks võttev,” kommenteeris Elina. “Laulu pool oli muidugi väga priima ja ma arvan, et kui sa enam laulda ei viitsi, võid hakata meie räpparitele koolitusi andma, sest neil on ikka tegemist, et sinnamaani jõuda, mis sina siin täna ära panid,” kiitis ka Olav Osolin.

Põldvere tõdeb, et Scatmaniks kehastumine oli raske, kuid ütleb, et see meeldibki talle. “Samas oli esimeses saates Geri Halliwelli ka raske teha, sest ma polnud ennast mitte kunagi liigutanud ja tegin pidevalt pisidetailidega tööd.” Laura ütleb, et oleks väga lahe, kui inimesed näeksid lisaks lõpptulemusele ka seda, milline oli näosaates osaleva artisti esimene jäljendamiskatsetus. “See on ikka totaalselt erinev.”

Alguses käis Laura saate kaadri taga ringi pooliku grimmiga – lihtsalt kiilana ja ilma vuntsideta – ning nägi juba siis päris veider välja. Lõpuks pandi talle aga külge ka vuntsid ning natuke juukseid ja seepeale tunnistab Laura, et tal oli ennast isegi peeglist päris hirmutav vaadata. “See, mis sealt vastu vaatas, aitas muidugi veel rohkem rolli sisse elada. See on laulule päris hea ja arendav, sest annab kaasa teise, visuaalse, mõtlemise.”

Pole enne näosaadet tantsimisega tegelenud

Varasemalt on osalised rääkinud, et kui neile pannakse pähe kiilakstegev parukas, siis pole ülekuumenemine kaugel, sest stuudios on ka väga palav. Laura ütleb, et tal hakkas palav hoopis ülikonnas. “Ma olen selline soojalembene, mul oli kodune tunne,” naerab ta. Järgmises saates astub Laura aga lauljatar Duffy kingadesse. “Mulle väga Duffy meeldib – tema hääl ja olemine. Mul on hea meel, et hääleliselt on mul olnud erinevad karakterid – Geri polnud hääleliselt midagi erilist, Scatman oli omamoodi ja ma tunnen, et Duffy puhul lähen ma laulu peale välja.”