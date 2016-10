Justiitsminister Urmas Reinsalu allkirjastas määruse, millega keelatakse alates 1. oktoobrist 2017 vanglates suitsetamine.

"Vanglates suitsetamise keelamine on suunatud nii kinnipeetavate, vahistatute kui ka vanglateenistujate tervise kaitsele, samuti julgeoleku ja korra tagamisele," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Minister rõhutas, et suitsetamist ei saa pidada ka põhiõiguseks, küll aga on riigil kohustus tagada, et vanglateenistujad ja kinnipeetavad ei oleks olukorras, kus neil ei ole võimalik vältida tubakasuitsu sissehingamist ja praegusel juhul ei ole seda võimalik teha. "Igal isikul on õigus viibida tubakavabas elu- ja töökeskkonnas," märkis Reinsalu.