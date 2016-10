Koguperemängus "Me armastame Eestit" (TV3, 19:55) on seekord saatekülalisteks Hannes Võrno meeskonnas Rosanna Lints, Meelis Kompus ja Erki Sarapuu ning Peeter Oja meeskonnas Kalle Sepp, Inga Lunge ja Sven Sester.

Jalgpallifänne rõõmustab kindlasti MM valikmäng Eesti Gibraltari vahel (ETV, kl 21:35). Eesti on Gibraltariga varem kohtunud kahel korral: 2014. aastal võitis Eesti 2:0 ning sama aasta mais teti 1:1 viik.

Õhtul näeb märulikangelast Jackie Chani komöödiaga vürtsitatud filmis "Medaljon" (Kanal 2, kl 23:30)

Laupäev

Aasta Õpetajate Gala otseülekandes Jõhvi kontserdimajas (ETV, kl 19:00), tänab Haridus- ja Teadusministeerium aasta parimaid õpetajaid ja tublimaid õpilasi ning hariduselu sõpru. Samuti kuulutatakse välja aasta tegu Eesti hariduses.

Armastatud laulja Georg Otsa filmis (ETV2, kl 19:45) jutustatakse lugu tema saatusest, kunstniku- ning eraelust. Peaosas Marko Matvere.

"Õnne 13"nes (ETV 20:30) on arenemas armulugu?! Saarat ootab üllatus, kuna Marek on tagasi ja töötab nüüd klaveriõpetajana ning tema tunded Saara vastu on ainult kuumenenud. Jane ja Jaanus püüavad eluga Alma juures hakkama saada ja Marel on hea idee, kuidas neid aidata. Krissu esitleb Lainele ja Evelinile oma uut keppi. Margna külastab Tiinat töö juures.

Laste rõõmuks on sel nädalavahetusel eetris film "Turbo" (TV3, kl 19:30), mis räägib teost, kes saab kummalise õnnetuse läbi superkiiruse.

Täiskasvanute rõõmuks saab õhtul näha komöödiat "Seksikas kõneliin" (Kanal 2, kl 23:30), mis räägib ülikoolikaaslastest Laurenist ja Katiest, kes alustavad toime tulemiseks erootikaliini.

Pühapäev

Kanal 2 pakub õhtul vaatamiseks meelelahutussaateid "Eesti otsib superheeringat" (kl 19:30) ja "Ameerika talent" (kl 21:30)

"Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3, kl 19:30) uue hooaja teises osas saab jällegi näha vapustavaid muutumisi ja naljakaid parodeeringuid. Seekord on külaliskohtuniku rollis Elina Purde.