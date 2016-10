Uurisin põhjalikult pika paastu kohta, et saada teada, mis täpselt kehaga toimub, kui sa seda teed. Sain teada, et paastuga kaasnes suur mürkidest vabanemine ja see pakkus mulle huvi samavõrd kui asja ajalooline osa. Mis tervisesse puutub, siis pole ma Härra Ideaalne. Aga kui sa lähed sellisele paastule, siis ajad sa endast välja kõik sõõrikud ja juustuburgerid, mis on endiselt sinu kõhus ja sooltes, kuigi on söödud aastaid tagasi. See tundus nagu suurepärane mõte.

Olen umbes 180 cm pikk ja kaalun 64 kilo. Kui rääkisin toitumisspetsialistiga, siis ütles ta mulle, et see on kohutav mõte kellegi jaoks, kes on juba niigi 10 kilo alakaalus. Nii et kui ma ei tahtnud kaalu kaotada, siis pidin natuke massi lisama. Tavaliselt ma ei söö hommikusööki ja vahepeal jätan lõuna vahele, niisiis distsiplineerisin end sööma hommikusööki, lõunat ja õhtusööki ja sain juurde 10 lisakilo.

Miks oli õlledest sinu valikuks doppelbock?

0,3 liitrit sisaldab 288 kalorit ja see on täiesti filtreerimata – just selline, nagu Saksa mungad 1600-ndatel tarbisid. Tulemuseks on see, et sisaldab rikkalikult pärmi ja B-vitamiine, tehes sellest rikkaliku ja toitva pruuli – eriti, kui võrrelda näiteks filtreeritud ja pastöriseeritud Budweiseriga, kus on vaid 100 kalorit.

Kuidas su joomisgraafik välja nägi?

Neli õlut argipäevadel ja viis nädalavahetusel. Ma ei pidanud nädalavahetustel kuskile minema, nii olin ma alkoholi pärast vähem mures. Viisin lapsed kooli, jõudsin kell 8 kontorisse, valasin endale õlle, järgmise võtsin keskpäeval lõunaks, siis ühe umbes kell 15 ja ühe kell 19, kui koju jõudsin.

Millistest toitudest oli kõige raskem loobuda?

Olen teistelt paastujatelt kuulnud, et su keha tavaliselt ütleb sulle, mida see vajab, aga mitte ükski kord ei ihaldanud ma magusat. Mis on naljakas, sest ma olen suur magusasõber, eriti mis puudutab sõõrikuid, šokolaadi ja juustukooki. Kraam, mis mul peas kummitas, oli pigem nagu kitsejuustuomlett, oliivid ja Mehhiko toit. Lõhnad vallandasid tõsiselt mõtte söömisest. Ma tõesti tahtsin kõiki neid asju süüa, aga sain aru, et vajaduse ja kire vahel on vahe. Ma ei vaja seda juustuburgerit – ma lihtsalt praegu väga tahaksin seda. Aga see lõpuks vaibus. Mu naine võis teha süüa, ma võisin seda lõhna suure sõõmu sisse hingata ja saada samasuguse rahulduse nagu seda süües.

Kas su keha mässas dieedi vastu?

Uskuge või mitte, aga ma ei jäänud kordagi haigeks. Aga ma kaotasin kõvasti kaalu ja kui rasv oli otsas, siis hakkas mu keha valkude saamiseks tarbima omaenda lihaseid – valkude, mida ta kindlasti õllest piisavalt ei saanud. Tulemusena hakkasid mu neerud ummistuma ja see väljendus seljavalus. Esimene lahendus oli juua rohkem vett, et neid puhtaks uhtuda. See töötas. See oli hea õppetund: suutsin kuulata oma keha ja kasutada seda teadmist lahenduse leidmiseks.

Mis oli esimene asi, mida sa dieedi lõppedes sõid?

Mulle meeldib liha suitsutada, aga tahtsin tavalisele toitumisele minna üle tasapisi, süües paar päeva pehmemat toitu. Nii tegin endale peekoni smuuti! Tahtsin ka aidata oma keha kõige kõvema löögi saanud osi, sealhulgas neerusid ja maksa, niisiis uurisin natuke asja ja sain teada, et kapsas, brokoli ja lillkapsas on neile organitele head. Proovisin natuke kartuliputru ja mu keha ei lükanud seda tagasi. Ma ei suutnud seda uskuda. Kindlasti sai kõht kiiremini täis, aga kordagi ei öelnud mu keha: see oli halb mõte.

Kuidas aitad oma kehal dieedist taastuda?

Mu esimene eesmärk oli saada kaalu tagasi juurde. Kaalun praegu 61 kilo. Tahan saada tagasi 68 peale ja teen trenni, et see lisakaal ei muutuks rasvaks. Parandamaks neerudele tehtud kahju, palusin oma naisel, kes juhtub olema joogainstruktor, panna kokku joogaprogramm, mis neile hea oleks. Teen igal õhtul tunni või nii joogat.

Mida sa sellest kogemusest õppisid?

Inimkeha on hämmastav masin. Lihtsalt vaata, mida see on suuteline saavutama. Kes oleks võinud arvata, et sa võid juua 46 päeva õlut ja jääda ellu, et sellest rääkida? Aga kindlasti pead kuulama ja vastama oma kehale ja kohtlema seda lugupidamisega. Ka pead olema distsiplineeritud. Ilmselt olulisim õppetund oli siiski see, et kuidas tunda ära vahet tahtmiste ja vajaduste vahel.

Kas sa soovitaksid ka teistele seda dieeti?