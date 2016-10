Pitsa serveeritakse kohe pappkarpi? Kergitan selle peale esiti kulmu – kas neil tõesti pole taldrikuid, millel pitsa lauda tuua? Selgub, et tegelikult on sel muu põhjus.

"Serveerime pitsa kohe karpi, sest meie toidud on nii suured, et inimesed ei jõua neid lihtsalt ära süüa,“ selgitab Tallinnas Tondil asuva Pizzapro teenindaja minu küsiva pilgu peale.

"Ja tihti on just nii, et inimesed lihtsalt ei jõua pitsat ära süüa ning ei julge küsida karpi ülejäägi kaasa võtmiseks,“ lisab teenindaja.

Mul lööb kuppel põlema – taevake, ka minul on ju selliseid olukordi olnud, kus ma ei taha ühte lõigukest kaasa võtta, kuid hiljem tühja kõhuga mõtlen, et miks küll ei võtnud! On ikka geniaalsed tüübid.

Tellin pitsatasku, sest see tundub olevat põnev asi, mida ma pole söönud. Pitsa, mis on taskus? Vaatame. Ma ei pea üldse kaua ootama, kui saabub pitsataskuke. Silmitsen seda ja mõtlen, kas üldse saan söönuks. Eksin. Isegi minusugune suur söödik (kui nii võib öelda) saab kõhu täis.

Pitsatasku on mahlane ning lisaks ohtrale juustule on lisatud veel oma retsepti järgi tehtud ürdi-hapukoorekastet. Pitsa kõrvale antakse väike kastmekauss, et saaksin maitsestada oma söögi vastavalt enda maitsele. Tegemist pole tavalise ketšupiga, vaid Pizzapro enda retsepti järgi tehtud valge kastmega, mis viib keele alla.

Juustust veel – muide, hiljem saangi teada, et Pizzapro-s kehtib topeltjuustu standard ehk siis kõik pitsad ja taskud on nii juustused, et polegi tarvis ekstrajuustu paluda.

Rääkides hinnapoliitikast, siis see on kliendi jaoks väga mugavaks tehtud. Kohvikus paikneb kolm külmkappi, milles asuvates jookidel on kindel hind. Pistad käe kas või pimesi kappi ja tead, kui palju see jook maksab. Eriti mõnus on see välismaa õllede puhul, sest hind ei sega uute maitsete proovimist. Kõik ühe hinnaga.

Mina satun Pizzapro-sse jahedal sügispäeval, mil ise olen ka veidi morn. Nii uskumatu kui see ka tundub, siis ettekandjad on hoopis lõbusas meeleolus! Ma ei tea, äkki nad saavad tasuta pitsat kogu aeg? Siis ju peab õnnelik olema! Sellele lisaks on nende T-särgid kelmikate loosungitega. Näiteks oli minu teenindaja särgil kirjas "Tasakaalustatud toitumine=sul on mõlemas käes pitsa“. Teise teenindaja seljal oli aga kirjas "Mul pole vaja treenerit, mind vormib pitsa“.

Ka kohviku erinevates nurkades on lõbusate sõnumitega sildikesed. Näiteks teatati meile, et ainus võimalus kiusatusest vabaneda on sellele järele anda! Nii et tõepoolest vastavad tõele Pizzapro põhiväärtused: lihtne, maitsev, fun.

27. oktoobril avatakse teine Pizzapro Kalamajas Arsenali keskuses. Tasub üle kaeda!