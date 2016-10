Ameerika talendisaates "America's Got Talent" osalenud Vello Vaher rääkis "Ringvaate" stuudios elust pärast seda kogemust ning tõdes, et enam ei pea ta kellelegi midagi tõestama.

"Kõik, mis nüüd elus veel tuleb, on ainult boonus," tõdes Vaher ja lisas, et nüüd ei pea ta enam kunagi kellelegi midagi tõestama, vahendab Menu.

"Kui sa ikkagi oled televisioonis esinenud, siis sulle tuleb rohkem esinemispakkumisi ning saad enda hinda vaikselt tõsta," ütles Vaher ning lisas, et kõigele vaatamata maksab ta siiski siiani enda võlgasid, mis Ameerikas käimisega tekkisid.

Samuti kinnitas ta, et väljapoolt Eestit ei ole veel väga palju pakkumisi tulnud. "Ühel tsirkuseartistil on väga raske enda numbrit müüa," tõdes ta ja arvas, et näiteks lauljatel on palju lihtsam läbi lüüa.