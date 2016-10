Presidendikampaania läbi teinud, hetkel Mallorcal aja maha võtnud Marina Kaljurand sõnab oma Facebooki postituses, et ei kahetse otsust osaleda presidendikampaanias. Ta on veendunud, et tuli kampaaniast välja võitjana - olenemata sellest, et presidendiks sai siiski keegi teine. Toome Kaljuranna sõnavõtu teieni muutmata kujul. "Viimasel ajal on minult palju kordi küsitud, kas ma kahetsen otsust osaleda presidendikampaanias. Ei, ei ja veelkord ei. Ma ei kahetse oma otsust ja olen veendunud, et tulin kampaaniast välja võitjana. Jah, just nii - võitjana. Miks ma nii arvan? Esiteks. Kampaania pani mind mõtlema teemadele, millele ma muidu ei oleks mõelnud. Näiteks, endise valitsuse liikmena teadsin ma haldusreformi eesmärke ja sisu, aga mul puudus vahetu kokkupuude ja vahetu teadmine kohapealsetest seisukohtadest ja probleemidest. Muidugi ei ole ma ka täna haldusreformi ekspert, aga ma rääkisin paljude kohalike omavalitsuste juhtidega ja kohalike inimestega ning mõistan palju paremini, kui erinevad võivad olla kohaliku elu probleemid ning võimalused nende lahendamiseks. Ainult paaril korral puutusin kokku kohalike juhtidega, kes olid reformi suhtes üdini negatiivsed - nad olid kriitilised, sarkastilised, pettunud, ei suutnud või ei soovinud leida ühtegi positiivset aspekti ning ei soovinud reformi õnnestumisele kaasa aidata. Kõik teised olid konstruktiivsed ja/või konstruktiivselt kriitilised, mõtlesid ja töötasid selle nimel, et kasutada reformi kohaliku elu huvides, et võtta reformist maksimum. Kuulsin huvitavaid ja konkreetseid mõtteid, kuidas edendada kohalikku elu ja mida teha selleks, et maaelu välja ei sureks, vaid vastupidi - meelitaks maale uusi inimesi - noori perekondi, ettevõtlikke inimesi, aga ka vanemat põlvkonda.

Teiseks, kohtusin inimestega, kellega ma vaevalt muidu oleksin kohtunud. Kohalike poliitikutega, poepidajatega, professoriga, veterinaariga, ettevõtjatega, õpetajatega, koolidirektoritega, õpilastega, põllumeestega ja koduperenaistega. Mõnedega kohtusin vallamajades, mõned kutsusid enda juurde koju, mõne kutsusin isegi kohvikusse. Nad olid väga erinevad, aga neid ühendas üks Soov - soov muuta Eesti veel paremaks, veel rikkamaks, veel kaunimaks. On uskumatult hea ja julgustav teada, et Eestis on nii palju inimesi, kellele läheb korda, millisena me anname Eesti oma lastele ning kes töötavad igapäevaselt selle nimel, et Eesti saaks ja jääks parimaks kohaks, kus elada, õppida, töötada ja kasvatada lapsi. Ma väga loodan, et vähemalt mõnedega jääme ka edaspidi suhtlema. Luban, et täidan oma lubadused tulla x kooli kodanikupäevale ja y kooli lõpuaktusele ja w organisatsiooni koosolekule ja z küla kokkutulekule ning mitmetele teistele üritustele, millest kampaania ajal rääkisime.

Kolmandaks. Veendusin, et meie koostegutsemise vaim, mida kogeme kõige ehedamalt laulupidude ja olümpiasangarite tervitamise ajal, ei ole kuskile kadunud. See elab meie sees ja meie seas, ta tuleb lihtsalt üles otsida. Üksteisega suheldes ja koos tegutsedes saame ära teha palju rohkem, kui ükshaaval oma nurgas nokitsedes. Sain kinnitust, et teemad, mida kampaania ajal tõstatasin ja mida pean meie ühiskonnale üliolulisteks, lähevad korda ka meie inimestele - õiglustunne, kindlustunne tuleviku suhtes, nörgemate abistamine, üksteise ärakuulamine, üksteisega arvestamine, kokkuhoidmine ja mitte vastandumine. Need teemad jäävad mulle oluliseks ja ma tegelen nendega edasi. Neljandaks, ma avastasin enda jaoks kohti, kus ma varem ei olnud käinud. Nende üleslugemine läheks pikaks, aga nende seas oli korrastatud mõisaid ja losse, parke ja aiandeid, kohvikuid ja turismitalusid. Pean tunnistama, et minu viimaste aastate puhkused, õigemini üksikud puhkepäevad, möödusid trajektooril Tallinn-Hiiumaa, kus meil on suvekodu. Viimased kuud olid meeldivaks meeldetuletuseks, et Eesti on palju suurem ja huvitavam, kui Tallinn ja Hiiumaa. Ja lõpetuseks. Ma olen veendunud, et ka kõik teised kampaanias osalenud ei kahetse oma otsust ja tulid kampaaniast välja võitjatena, igaüks omal moel, igaüks millegi võrra rikkamana. Minul igatahes oli kõigilt midagi õppida, kellelt rohkem, kellelt vähem, mõnelt õppisin, mida teha ja mõnelt, mida teha ei tohi. Igatahes olen ma tänulik Mailisele, Allarile, Siimule ja Mardile ning soovin neile kõigile edu.