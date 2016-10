Võistluslik sari "Eesti parim koolikokk" toob tänasest televaatajate ette eheda koolitoidu maitsed ja nüansid.

Juba täna kell 20 jõuab ETV ekraanile "Eesti parim koolikokk", kus 12 kooli kokka üle kogu Eesti panevad oma oskused proovile ja annavad endast parima, et valmistada maitsvaim koolitoit. Saatesarja lõpuks selgub, kes on 2016. aastal Eestimaa parim koolikokk, vahendab Menu.

Esimeses saates on vastamisi Sõmeru põhikooli kokk Ave, kes toidab iga päev 188 last ja Koeru koolikokk Eveli, kelle hoole all on 271 lapse toidueelistused.

Saatejuhid Kaidor Kahar ja Eero Reinu uurivad, mis toimub tegelikult kooliköökides. Kokkade meistriteostele annab hinnangu žürii, kuhu kuulub kaks tunnustatud kokka ning üks üllatuskülaline.