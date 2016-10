ÜRO Lastefondi UNICEFi avaldatud raporti kohaselt teevad tüdrukud üle maailma 40% rohkem tasustamata majapidamistöid kui poisid, vahendab BBC.

Raportist selgub, et kaks kolmandikku tütarlastest teevad süüa ja hoolitsevad kodu eest ning peaaegu poolte ülesandeks on koguda vett ja küttepuid. Lisaks tähendab see ka nii lapsehoidjaks kui ka vanurihooldajaks olemist.

Vanemaks saades suureneb ka töökoorem, mis tähendab, et kui õrnema soo esindajad vanuses 5 – 9 kulutavad kodumajapidamistöödele umbes 30% rohkem aega, siis alates 14. eluaastast on see näitaja juba 50%. Selline nähtus on omane pigem Kolmandale Maailmale. Somaalia on üks selline riik, kus tüdrukud vanuses 14 – 16 kulutavad majapidamistöödele kõige enam aega, kuni 26 tundi nädalas.

Lisaks ebavõrdsele tööjaotusele tüdrukute ja poiste seas sisaldab raport veel andmeid vägivalla, lapsabielude, naiste suguelundite moonutamise ja hariduse kohta.

Sellega seoses peetakse 11. oktoobril rahvusvahelist tüdrukute päeva (International Day of the Girl Child).