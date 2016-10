Pakistanis on valitsus täitnud seaduselünga, mis võimaldas aumõrvu sooritanuil pääseda karistuseta.

Uute õigusaktide toel saavad aumõrvade sooritajad edaspidi eluaegse vanglakaristuse, vahendab BBC. Kui varem pääsesid mõrtsukad vangistusest ohvri lähedaste andestusel, siis nüüd saavad tapetu omaksed kaasa rääkida vaid surmanuhtluse mõistmisel.

Pakistani sõltumatu inimõiguste komisjoni andmeil pandi Pakistanis läinud aastal toime ligi 1 100 aumõrva, ent on põhjust arvata, et paljud juhtumid on üldsegi teadmata.

Qandeel Baloch'i ema tütre surnukeha juures (AFP)

Käesoleva aasta juulis langes Pakistanis aumõrva ohvriks sotsiaalmeediatäht Quandeel Balochi. 25aastase naise tapjaks oli tema lihane vend, kes tunnistas hiljem, et on oma teo üle uhke kuna õde rüvetas enda avaliku poseerimisega perekonna au.