Saksamaa tervishoius on sarnaselt Eestiga mitmeid murekohti. Järjekorrad eriarstidele on pikad ning süsteem kulukas. Aastas sureb melanoomi üle 3000 inimese. Seetõttu otsitakse lahendusi, mis olukorda parandaksid. Eesti e-tervis pakub seejuures sakslastele suurt huvi ja siinset tehnoloogiat ja start-up’e tuuakse eeskujuks. Bootcampi koordinaator Juliane Zielonka ütles tunnustavalt, et igas korralikus Euroopa kiirendiprogrammis peaks olema vähemalt üks Eesti start-up. Nüüd ongi Dermtesti kord ning kolm kuud tehakse tööd Berliinis.

Samas kohas on programmis varem osalenud ka Eesti idufirmad coModule ja INZMO.

Dermtesti teadusjuht Riina Hallik teeb Dermtestist järgmisel nädalal ettekande ka Maailma Teledermatoloogia kongressil Londonis. “Dermtest on näide, kuidas e-tervis aitab parandada kättesaadavust ja ravitulemusi”, selgitas Hallik, lisades, et huvi lahenduse vastu tuntakse paljudes riikides. “Dermtest on ennast siin regioonis tõestanud, avastatud on 60 varase faasi nahavähki ning kokku on kontrollitud ligi 4000 sünnimärki, nüüd püüame saavutada sama Saksamaal aga kaheksakümmend korda suuremas mahus” ütles Hallik.