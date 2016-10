Vabasta oma sisemine lapsemeelsus – alati ei pea olema tõsine või kõike analüüsima. Nüüd on hea mõelda, mis teeb sind tegelikult õnnelikuks ja mis pakuks enim rahuldust. Ole avatud ka inimestele, kes nüüd sinu ellu satuvad, sest neist võivad saada head sõbrad, äripartnerid või kaaslased ka romantilises mõttes.

KAKSIKUD

Nädala jooksul saadavad sind peamiselt saatusega seotud juhtumised. See tähendab, et kõigil sinu ettevõtmistel on seos sellega, mis varem juhtunud ning mis peavad juhtuma. Mida vähem üritad saatusele vastu panna, seda ladusamalt kõik kulgeb.

VÄHK

Võimalik, et ühtäkki tead ka lahendust millelegi, mille varasemalt kõrvale heitsid, kuid mille nüüd paremini ära suudad lahendada. Lase end kanda igapäevaelu lihtsatest asjadest ja ära muretse üleliia: väikesed asjad viivad sageli suurte asjadeni. Ela hetkes, nagu öeldakse.

LÕVI

Pööra tavapärasest enam tähelepanu kokkusattumustele, mis viitavad eesolevatele sündmustele ning millest saad lähtuda. Ära ehmata, kui need märgid võivad esmalt tunduda pinnapealsed või mõttetud. Küll aga pead taas meeles pidama, et need viited ainuüksi ei too sinu ellu muutusi, vaid sina ise pead need soovi korral ellu viima.

NEITSI

Elu viskab sinu ette hulganisti takistusi: reetmine, maha jätmine, tõrjumine, lahkuminek või ebaõnn. Kuid peaksid aru saama, et taolised olukorrad tabavad sageli siis, kui vaatame ise teises suunas – mitte õiges. See tähendab, et iga kord, kui end nüüd sellisest olukorrast leiad, ära arva, et asjad jäävad püsima, vaid kuula hoolikalt oma sisetunnet ning ära võta midagi iseenesestmõistetavalt.

KAALUD

Kuna õnn paistab peesitavat sinu õuel, saad praegu seda, mida soovid. Kaotada ei ole midagi, kui väljendad oma soove selgesõnaliselt. Küll aga tuleb sul kõike teha ausalt. Unusta teiste petmine enda eesmärkide nimel, ka väiksed valged valed, sest praegu paljastuvad needki.

SKORPION

Maapind ootab ja õhuloss kaotab oma võlu. Ehk olekski parem, kui pööraksid rohkem tähelepanu reaalsele elule ja väldiksid pea pilvedes elamist. Unistamisest loobuda ei tohi, kuid selle kõrval ei tasu päris elu unustada.

AMBUR

Kes kannatab, see kaua elab. Või kes palju teeb, see palju jõuab. Vahel aga võtame enda kanda liiga palju, nii et kandmisest ei tule enam midagi välja ning pool aurust läheb kõigi tükikeste tervikuks surumisele, mitte elu nautimisele. Praegusel perioodil oleks parem võtta asju rahulikult. Sa ei pea kõike oskama, kõike jõudma, kõike suutma või kõike teadma, oled üksnes inimene.

KALJUKITS

Tahad jätkuvalt panna vastu muutustele, ent võta silme eest side: vana on ammu selja taga ning uus saabunud. Kui suudad seda näha, pöörad ebaõnne õnneks ning leiad end positiivsest keskkonnast, kus tehtu kannab vilja ning unistused ei ole enam unistused. Tee on vaba, astu see samm, mitte ära saboteeri ennast!

VEEVALAJA

Kõige parem oleks enda jaoks tavapärasest rohkem aega võtta. Väikesed jalutuskäigud või õhtu meeldiva muusika seltsis aitavad sul maha rahuneda ja mõista, mis on see, mida peaksid praegu tegema. Ära muretse teiste, vaid iseenda pärast.

KALAD