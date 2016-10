Tänavu 1.-16. oktoobrini toimuv Pariisi autonäitus Mondial de l’Automobile tegi ajakirjanikele ja valitud külalistele uksed lahti paar päeva enne ametlikku avamist. Tänu meediakajastusele on autohuvilisel võimalik enne näituse külastamist saada ette mingigi pilt, kuhupoole joosta ja mida lähemalt vaadata. Üks on kindel – me soovitame teil päris kindlasti Pariisis ära käia, sest uudistamist on rohkem kui üheks päevaks!

Paris expo Porte de Versailles‘s üle ühe aasta oktoobris peetav Pariisi autonäitus on maailmas üks olulisemaid. Näiteks külastas eelmist, 2014. aasta autonäitust rohkem kui 1.2 miljonit inimest – seda on rohkem, kui käis uudistajaid Frankfurdis või Tokyos. Autotootjate jaoks on Pariis see koht, kus tutvustada oma kõige uuendusmeelsemaid ja pöörasemaid ideid ning koguda otse allikast tagasisidet, mis suunas arendustega edasi liikuda.

Tänavusel Pariisi näitusel tundub kaalukauss siiski kalduvat tootmisküpsete mudelite kasuks, sest ideejärgus sõidukeid on tänavu näha saanud juba nii CES-il kui Genfis. Võib-olla on see ka eesti autokirjutaja praktiline meel, mis paneb omas mõttes eelistama uudiseid, millest lähitulevikus eesti autoostjale kõige enam kasu on.

Väikest valikut Accelerista tehtud fotodest vaata galeriist, rohkem loe ja vaata SIIT.