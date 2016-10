Jäär Põhirõhk langeb kollektiivsele tegevusele – olgu see kas meeskonnatöö või lihtsalt mingisse seltskonda sattumine. Vanad sõbrad võivad end uuest küljest näidata.

Sõnn Parim päev sotsiaalseks partnerluseks. Leia endale uusi ja andekaid kaastöölisi, aruta kolleegidega kaugemaid tulevikuplaane jne. Ka on sinu sõnadel nüüd suurem kaal ja mõju, seetõttu vali neid hoolikalt.

Vähk Hea päev oma sisemiste jõuvarude teadvustamiseks. Vaata sügavalt endasse ja sa näed, et sul on hinge taga palju suurem potentsiaal, kui arvatagi oskasid. Majapidamises aga ettevaatust tule, gaasi, elektriga.

Lõvi Lõvi valitseja Päike saab pingeaspekte nii Pluutolt kui ka Uraanilt. See võib tähendada, et oled nüüd eri jõudude vahel, kes püüavad sulle survet avaldada (Pluuto) või sind üllatada-provotseerida (Uraan).

Neitsi Sul on suur soov tungida asjade olemusse. Üldlevinud infole püüad ka oma kanaleid pidi kinnitust saada. Kui sa juurdlemisega liiale lähed, võid muutuda paranoiliseks.

Skorpion Päevavõnge peaks tooma meeldivaid hetki eelkõige suhetes perekonna ja lähedastega. Samas võib see seis sind laisaks ja mõnulevaks muuta – ka on oht liialdada söögi ja joogiga.

Ambur Mõistus on sul lahti ja peas liiguvad mitmesugused ideed, üks pöörasem kui teine. Kirjuta need kõik kenasti üles ja pärast anna sõbrale lugeda – las ta vaatab kõik ilusti kriitilise pilguga üle.