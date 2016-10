Tervisetoodete asjatundja Tervis24 soovitab sügise ja talve eel turgutada armsa isa tervist erinevate vitamiinide ja preparaatide eest.

MEN POWER kapslid on välja töötatud arvestades spetsiaalselt meeste vajadusi. Need sisaldavad nn. Põhjamaa ginsengi - kuldjuurt ja 15 erinevat antioksüdanti ning kroomi, kaitsmaks organismi rakutasandil vabade radikaalide kahjuliku toime eest.



Kuldjuur (Rhodiola rosae) annab uut energiat ja vastupidavust, edendab keskendumis- ja tähelepanuvõimet ning tõstab meeleolu. Spordiga tegelejatele annab kuldjuur jõudu ja vastupidavust ning aitab vormi tõusta. Kuldjuur ergutab ja on tugev taimne antioksüdant. Kuldjuur koos antioksüdantiivsete vitamiinide ja mineraalainetega aitavad ülal hoida meestele vajalikku elujõudu ja potentsi. Roheline tee ja antioksüdandid säilitavad organismi noorusliku ja tegusana.

Lükopeen ja mustikaekstrakt parandavad silmade verevarustust ja nägemisteravust

Redasin sisaldab standardiseeritud punast riisi ja südamele tähtsat ubikinooni, foolhapet ning vitamiine B6 ja B12. Ubikinoon on eriti kasulik südamele, kuna südamelihas kulutab palju energiat. Pikaaegne punase riisi ekstrakti kasutamine vähendab ubikinooni tootmist organismis ja seetõttu soovitatakse punase riisi ekstrakti kasutamisel lisada ubikinooni toidulisandina. Kolm B-rühma vitamiini - foolhape ning vitamiinid B6 ja B12 - aitavad alandada kõrget homotsüsteiini taset, mis on kasulik südamele.

VITAMAX TAB N90 sisaldavad 12 vitamiini, 4 mikroelementi ning antioksüdanti, mis annavad vajalikku energiat igaks päevaks. Need sobivad hästi vitamiinide ja mineraalainete vaeguse profülaktikaks ning väsimuse ja närvilisuse korral.

FERROMAX TONIC on rauasiirup rauarikaste ravimtaimede ekstraktidega. Sobib hästi organismi rauavarude täiendamiseks lastele, eakatele ja sportlastele

ACEROLA SWEET on vitamiin C vaeguse profülaktikaks.

Vitatabs D 3 on selleks, et suurendada D-vitamiini hulka oma kehas. D-vitamiin aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele, kaltsiumi imendumisele ja normaalsele vere kaltsiumisisaldusele, on oluline luudele, hammastele ja lihastele.

Cardiosan sobib südame-veresoonkonna haiguste profülaktikaks. Magneesium tugevdab südamelihast, rahustab närvilisuse korral ja parandab une kvaliteeti. B6, B12 ja foolhape alandavad südamele kahjulikku homotsüsteiini taset ning vähendavad trombide teket.

Soovitatakse vanematele inimestele ja sportlastele, et ennetada südame-veresoonkonna probleemide teket.

Lõheõli kapslid on suurepärased südame-veresoonkonna haiguste ennetamiseks.

Memoform Exami ainulaadsete looduslike koostisosade sünergia on ideaalne õppuritele enne eksameid ja eksamite ajal. Letsitiin parandab vereringet ajus ja stimuleerib ajutegevust. Hõlmikpuu toetab tasakaalustatud närvisüsteemi ja vaimset tasakaalu ning aitab säilitada keskendumisvõimet näiteks pingelistes olukordades. Hõlmikpuu aitab igapäevaelus paremini meenutada fakte ja säilitada selget mõtlemist.

Guaraana toniseerib keha ja vaimu, annab energiat ja aitab tunda end energilisemana.

Magneesium ja guaraana aitavad vähendada väsimust ja kurnatust. Vitamiin E aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest