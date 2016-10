USA lauljatar Kelly Clarkson tunnistas hiljutises intervjuus, et temal ja ta abikaasal Brandon Blackstockil pole enam võimalik lapsi saada.

Teist last oodates andis Kelly oma mehele käsu lasta end steriliseerida, sest mõlemad rasedused olid väga rasked. “Sa lähed vasektoomiasse. Minuga ei tohi enam kunagi midagi sellist juhtuda,” olid 34aastase staari sõnad abikaasale, kel on ka varasemast kaks last.

Lauljatar annab mõista, et on nüüdseks ka ise steriliseeritud. “Ütlesin opilaual, kõht lõhki, oma arstile sõna otseses mõttes: “Kui ma uuesti rasedaks jään, siis te veel saate!”” vahendab ajakiri People.