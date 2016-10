Sean Penni ellu toob päikest uus kaunitar – ja neiul on kuulus isa!

56aastast superstaari nähti kolmapäeval Hawaii rannalainetes kirglikult suudlemas Leila George’i, kelle isa on näitleja Vincent d’Onofrio (“Law & Order”, “Seitse vaprat”). 24aastane blondiin on aasta nooremgi kui Seani ja tema endise abikaasa Robin Wrighti ("Kaardimaja") tütar Dylan. Leila George’i ema on samuti tunnustatud näitleja – itaalia päritolu Greta Scacchi.

Penn läks eelmise aasta suvel lahku oma sõbratarist Charlize Theronist. Neidki oli 2010. aastal esmakordselt paarina tabatud just nimelt Hawaiil. 2010. Aastal lahutatud abielule Wrightiga eelnes abielu superstaar Madonnaga (1985-89).