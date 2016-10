Augustis teatas Euroopa lõunaobservatoorium (European South Observatory, ESO), et Maale lähima Päikesesüsteemi-välise tähe – Proxima Centauri – ümber tiirleb planeet. Selle omaduste täpsem mudeldamine tundub kinnitavat, et meie saladusliku naabri pinnal on vett.

Proxima Centauri on punane kääbustäht, mis asub Päikesesüsteemist vaid 4,24 valgusaasta kaugusel. Ka see võib tunduda ülipika vahemaana, kuid siiani peeti Maale lähimaks võimalikuks elukõlbulikuks taevakehaks planeeti Wolf 1061c. Selle kaugus meist on 14 valgusaastat.

Proxima Centauri ümber tiirlev planeet Proxima b tundub olevat oma tähest just õigel kaugusel, et selle pinnal võiks leiduda vedelat vett. Planeet asub küll tähe ligiduses, kuid Proxima Centauri on Päikesest tublisti pisem ning jahedam.