Kuue Eesti produktsioonifirma ja MTÜ Eesti Filmitööstuse Klaster ühisettevõte Tallinn Film Wonderland (TFW) plaanib Tallinna Koplisse 2018. aasta oktoobriks ehitada stuudiokompleksi.

Singapuri Tolaram Groupile valdusfirma Phoenix Land AS-i kaudu kuuluvale endise Balti Manufaktuuri krundile aadressil Kopli 35 on plaanis ehitada uus hoone, mis sisaldab kolme 14 meetri kõrguse laega võttepaviljoni.

TFW juhatuse liikme Liina-Maria Lepiku sõnul on Phoenix Land lubanud ühe olemasolevatest hoonetest remontida administratiivhooneks. Sinna saaksid kolida kontori filmitegevusega seotud firmad, näiteks võttetehnika rentijad.

Eestis on juba stuudioid, aga need on Lepiku sõnul kas amortiseerunud või väikesed ja madalad: „Suur ja kõrge tipptehnoloogiline võttepaviljon on puudu.”

