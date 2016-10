Norrakad naeravad ametnike idee ja teostuse peale, mille kohaselt püstitatakse Norra-Vene piirile Storskogis tara, mis peaks takistama immigrantide katseid ebaseaduslikult riiki pääseda.

Tegemist on nelja meetri kõrguse, kuid vaid 200 meetri pikkuse aiaga, kust edasi jookseb tavapäranee traadist võrkaed, edastab BBC. See on alla kahe meetri kõrge, meie oleme selliseid harjunud nägema ehk vanades suvilarajoonides. Selge on igatahes see, et kurjade kavatsustega pahatahtlikku pagulast see kinni ei hoia.

Samas tunnevad kohalikud muret venelaste arvamuse pärast uue kaitseehitise kohta. "Oleme naabritega häsi läbi saanud ja sellise kõrge takistuse rajamine ilmselgelt suhteid ei soojenda," on nad arvamusel.

Eelmisel aastal üritas ebaseaduslikult üle Norra piiri siseneda umbkaudu 5500 pagulast, põhiliselt olid nad Süüria päritolu. Vene ametnikel ei ole aga aia vastu midagi. "Kui ehitavad, ju siis on vaja," nentis üks. "Pealegi ega ainult pagulased ei proovi Norrasse põgeneda, on ka palju juhtumeid, kus ära karata üritavad venelased isegi."

Hetkel aia ehitamine alles kestab, sest osa sellest tuli üles kaevata, kuna oli kogemata ehitatud Venemaale liiga lähedale. Igatahes läheb see nali riigile korralikult maksma. "Kogu aiavärk on üks suur naljanumber," muigab piirialasid teenindav Norra taksojuht, kes protsessi igapäevaselt kõrvalt näeb.