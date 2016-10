Kriminaalpolitsei ja prokuratuur korraldasid tehnoülevaatuste kohta üle-eestilise uurimise. Kokku saadeti prokuratuuri viis kriminaalasja. Süüdistuse on saanud kümme ülevaatajat, neist kaks on süüdi mõistetud, kaks ülevaatajat on saanud ka kahtlustuse.

Eelmisel aastal tuli keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude bürool nentida, et altkäemaksu eest sõiduki tehnoülevaatuse tegemine on endiselt väga levinud. Büroo juht Mati Ombler tõdes, et iga paari aasta tagant ajakirjandusse jõudnud üksikud kriminaalasjad pole kedagi hirmutanud.

