Haiti ametnike sõnul on hetkel tuvastatud, et orkaan Matthew jättis riiki vähemalt 283 hukkunut, kuid see arv kasvab veel suure tõenäosusega.

Hukkunute ja vigastatute täpset arvu ei ole võimalik veel öelda, kuna paljud provintsid on siiani raskesti ligipääsetavad ning sinnani alles jõutakse. Kõige raskem on jõuda just neile aladele, mida tormid kõige enam rüüstasid.

Samal ajal, kui Haitil tehakse kokkuvõtteid, kihutab orkaan Ühendriikide poole ja ootatavalt jõuab purustav loodusnähe Floridale tänase päeva jooksul. Ametnikud on on andnud 1,5 miljonile inimesele tungiva soovituse evakueeruda.