Sõidukilt löögi saanud inimene sai nõnda raskeid vigastusi, et hukkus sündmuspaigal. Politsei tuvastas, et hukkunuks oli 66-aastane Avo, kes oli tõenäoliselt teel Tartu linnast oma kodukohta Nõo vallas.

Politsei selgitas, et autot juhtinud 45-aastane naine oli kaine ning omas juhtimisõigust. Varasemaid liiklusrikkumisi tal ei ole ning sõidustaaži on naisel enam kui 20 aasta jagu. Volvos oli lisaks juhile kaks kaasreisijat, nende seas ka laps, kes õnneks viga ei saanud. „Sündmuskohta uurides avastas politsei õnnetuspaigalt alkoholipudeli, mis võib praegustel andmetel kuuluda hukkunud Avole.

Teada on seegi, et avariis hukkunud mees viibis õnnetuse eelselt kainenemas. Nimelt sai politseieile kella 11.30 paiku linnaelanikult teate, et Tartus Raja pargis on maas pikali joobes mees. Väljakutsele reageerinud patrull selgitas, et abi vajas Avo. Mehel tuvastati joove ning ta otsustati tema enda edasise turvalisuse tagamiseks viia kainenema.

Ka sellele korrale eelnevalt on Avo korduvalt vajanud kainestamist, et ebaadekvaatses olekus mitte ohtu sattuda,“ kirjeldas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk. Operatiivjuht lisas, et selle õnnetuse üksikasjad selgitab politsei lähemalt kriminaalmenetluses, kuid vajab siiski rõhutamist, kui suur riskitegur liiklejatele võib olla alkohol.

„Joobeseisundis liigeldes ning ümbritsevat keskkonda tajumata mängitakse kui ruletti. Oluline seejuures pole roll autojuhi, jalakäija, jalgratturi või muu liiklejana, sest õnnetus ei küsi „kas ja kes“, vaid pigemini ikka „millal“.

Kriminaalmenetlus on veel algusjärgus, kuid mehe seni teadaolev riskikäitumine võib selgitada, miks tema kodutee kulges ohtlikult pimedal ajal keset sõiduteed ning miks selline traagiline õnnetus aset võis leida,“ põhjendas operatiivjuht.

Väga suur hulk igapäevastest liiklejatest peab lugu enda ja teiste liiklusohutusest andes aktiivselt politseile teada joobekahtlusega autojuhtidest. „Samamoodi julgustame teavitama politseid nendest jalakäijatest, ratturitest ja teistest kaasliiklejatest, kes on joobes, halvasti nähtavad või muul moel liikluses ohtlikud. Aegsasti teatamine võib päästa kellegi elu,“ toonitas operatiivjuht.