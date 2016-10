Tartu Ülikooli korvpalliliiga Meistrite liiga unistus purunes Taanis Aarhusis kildudeks, kui sealsele Bakken Bearsile kaotati ka teise eelringi kordusmäng. Lootus püsis veel kolmanda veerandaja alguses, kuid siis lasti vastasel uuesti spurtida, lõpuks tartlased kaotasid 70:83 ja jäid kahe mängu kokkuvõttes alla 21 silmaga.

Et külalised alustasid mängu „miinus 8“ pealt, tähendas see, et vastastest tulnuks kohe algusest peale hammastega kinni hoida ja tasapisi üritada see vahe tagasi teha. Niisugune oli miinimumülesanne, parem variant olnuks Bakken kohe alguses kinni püüda. Kuid läks hoopis vastupidi: võõrustajad tõttasid mitme kiirrünnaku toel kohe ette 14:4, mis tähendas kahe mängu kokkuvõttes juba 18-punktilist vahet…

See vajutaski kogu edasisele mängu käigule pitseri. Tartu jõudis ühel hetkel järele ja pääses paaril korral ettegi, kuid kokkuvõttes säilitas Bakken vähem või rohkem turvalise edumaa ning Tartu õiget initsiatiivi haarata ei suutnudki. Põhjuseks taas küllalt palju pallikaotusi, mis olid seekord teist laadi kui teisipäevases kodumängus ja arvuliselt kogunes neid vähem (14 vs 25), aga tagaajamist halvasid ikkagi.