ETV tänases jutusaates "Kahekõne“ külaliseks olnud Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Tõnis Lukas ütles, et skandaalse Neitsi Maarja eksponaat tekitas massipsühhoosi, kuid tunnistas, et ei süvenenud teosesse piisavalt.

"Massipsühhoos saab olla just see, mis kutsub midagi jalaga lööma. Kohustust ju ei olnud," rääkis ta.

"On õige, et mina ei süvenenud sellesse piisavalt just selle tõttu, et mul peaks olema mingi ettekujutus, missugused assotsiatsioonid tekivad ja missuguse reaktsiooni see toob. See lahendus ei ole päris minu maitse järgi, aga ma juhin tähelepanu, et see on kaasav muuseum," rääkis Lukas.

Neitsi Maarja installatsioonil puutetundlikkus on Lukase sõnul ära võetud, kuid "midagi seal purunema peab“, rääkis Lukas, viidates reformatsiooniaegsele pildirüüstele 16. sajandil. Kuidas kunstiteost edaspidi eksponeeritakse, seda arutatakse praegu Kirikute nõukoguga.

Lukas ütles, et muuseumi ülesandeks ei ole olla tujurikkuja, vaid haridusasutus. "Mingi iseseisvus muuseumil ja kujundajatel peab olema,“ märkis ta.