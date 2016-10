Eesti loositi ühte valikgruppi Ungari, Montenegro ja Poolaga. Grupi käiku ennustada oli lihtne: Poola vastu on ülejäänud kolm meeskonda peksupoisid, omavahel saab madistada. Poolas Olsztynis peetud esimene mängudering seda tõestaski: kodumeeskond võitis kõik matšid 3:0, Eesti salvas nii madjareid kui äsja rahvusvahelisele spordikaardile naasnud Montenegro koondist 3:1 ja haaras teise koha jahil jämeda otsa enda käte.

Eesti võrkpallikoondis peab pühapäeval Tondiraba hallis EM-valiksarja play-offi korduskohtumises alistama teistkordselt Läti, et teenida ajaloos neljandat korda pääse finaalturniirile. Meenutame, kuidas eelmisel kolmel korral vana maailma 16 parima rahvuskoondise sekka jõuti.

„Alagrupi esikohast on ilus unistada, aga reaalselt võttes tähendaks Poola edestamine suurt imet,“ sõnas meie peatreener Avo Keel.

„Eesti mängib paremal tasemel kui teised meie alagruppi kuuluvad meeskonnad Ungari ja Montenegro,“ uskus meie meeste edusse ka Poola peatreener Raul Lozano. „Küll on raske öelda, kui kaugele jääte tippmeeskondadest. Eesti on teinud tugevat tööd, aga tehnilises ja taktikalises plaanis jagub arenguruumi. Samuti vajate suuremaid tugevate mängude kogemusi.“

Lõpuks oli Eestil tarvis vaid koduseinte tuge ja veidi õnne. Avamatšis alistati Montenegro 3:1, ja balkanlased ajati kaotusest nõnda vihale, et järgmises matšis olid nad üllatuslikult Poolast paremad 3:2. See tähendas, et meie meestel oli viimases matšis poolakatega laual võimalus alagrupp võita.

Kõik märgid näitasid, et Keele mainitud ime pole määratud teostuma. Eestlased kaotasid esimesed kaks geimi, võitlesid end küll hambas ristis 2:2 viigini, ent viiendas jäädi 7:12 taha.

Martti Rosenblati serviseeria vähendas kaotusseisu 11:12 peale. Poolakad said veel ühe silma juurde, ent Jaanus Nõmmsalu valusad pallingud viisid sinisärgid kahe aasta tagustest MMi hõbedameestest mööda ja matšpallini. Keith Pupart ja Ardo Kreek panid kahepeale Poola rünnakule bloki ette ja finaalturniiri pilet lupsas taskusse.

„Elu mäng muidugi!“ hõiskas toona alles esimest valiksarja Eesti põhirivistusse kuulunud sidemängija, praegune koondise kapten Kert Toobal.

Finaalturniiril kaotas Eesti Venemaale ja Hollandile 1:3, Soomele 0:3 ning ajalooannaalidesse läks kirja 14. koht. Play-offi kaudu end turniirile murdnud Poola ei loovutanud aga ainsamatki mängu ning tuli Euroopa meistriks.

2011

Kaks aastat tagasi oli Keel ennustanud et grupis teise koha saavutamisel saab määravaks teine mäng Montenegroga. Prohvetlikuks osutusid sõnad järgmises valiksarjas. Saksamaalt saadi alagrupis 1:3 ja 3:0 kaotused, Horvaatia vastu võeti kaks 3:0 võitu ehk play-offi pääseja omaniku pidid selgitama madinad montenegrolastega.

„See oli juba enne mänge ja vastaseid nägemata selge: kolmas koht oleks ebaõnnestumine kogu koondisele,“ virutas Keel pärast esimest matši, kus Eesti oli küll 2:0 edu maha mänginud, ent siiski kokkuvõttes 3:2 triumfeerinud. Võit oli seda olulisem, et see saadi Vahemere tuulte paituses, Bari linnas vaenlaste tagalas.

Valikgrupi teised mängud toimusid juba Saksamaal ning sealgi kordus sarnane stsenaarium: Eesti võitis Montenegro vastu kaks avageimi, ent selg vastu seina olukorras võitlesid vastased end mängu tagasi. Viiendas geimis jäid meie pallurid 10:12 kaotusseisust lõpuks peale 16-14. Sealjuures säras lõpuks kõige eredamalt terve mängu peale 21 punkti toonud Oliver Venno.

Raske võiduga lunastati pääse play-offi, kus tuli vastu Holland, kellele aasta tagasi EMil selgelt alla vannuti. Koduses Pärnu spordihallis 2210 pealtvaataja ees tegi Eesti aga peaaegu sama ilusa mängu kui kaks suve varem Poola vastu, Toobal ja Raimo Pajusalu panid hollandlastele kahe peale seinana ette 13 blokki ja Eesti haaras 3:1 võiduga härjal sarvist.

„Poolaga mängides sõltus EMile pääs ühest kohtumisest, kui nüüd Hollandis kehvasti esineme, ei maksa tänane võit midagi,“ nentis aga sidemängija. Hirm oli seda reaalsem, et Holland oli alates 1983. aastast figureerinud kõigil finaalturniiridel…

Hirmul olid kõigest suured silmad – Eesti võitis võõrsil avageimi 25:21 ja teise, mis kindlustas EM-pääsme, juba 25:16. 3:0 mänguvõit oli juba varumeeste vormistada. Võidupidu võis alata! „Kõik, mis jääb sündsuse piiridesse, on lubatud!“ lubas Keel.

Finaalturniiril näitas Eesti taas edasiminekut – Venemaale ja Tšehhile kaotati küll 0:3, ent Portugali vastu võeti sama kuivalt ajaloo esimene võit suurturniirilt ja lõpetati 12. kohal.

2015

2013. aasta EM-valiksarjas Eestit edu ei saatnud, vaid Hollandi ja Belgia järel ning Iisraeli ees lõpetati kolmandana. Kirstunaelaks said Belgias toimunud turniiril saadud kolm 2:3 kaotust. Vigadeparandus tehti kaks aastat hiljem uue peatreeneri Gheorghe Cretu käe all Kreeka, Ungari (mõlemaga kaks võitu) ning Slovakkia (kaks kaotust) üle.

Play-off’is ootas ees Rootsi, keda vedas liidrina maailma parimate diagonaalründajate sekka kuuluv Marcus Nilsson. Avamängus Tallinnas Nilsson virutaski maha 32 palli, ent Oliver Venno suutis mehega sammu pidada (24) ja ülejäänud eestlased püsisid ansamblis sees. Avageim küll kaotati, ent järgmises kolmes võeti ülipingelised võidud 26:24, 28:26, 25:23.

SANGAR: Mullu Rootsi vastu esmakordselt põhikoosseisu murdnud Robert Täht saab ilmselt võtmemängijaks ka pühapäeval Tondirabas toimuvas mängus Lätiga. (ALAR TRUU)

„Huhh, see mäng oli kuratlikult raske!“ ohkas Toobal. „Kõik geimid kahepunktilise vahega, see on meile magus ja nendele valus.“

3:1 võit tähendas, et kordusmänguks oli kindlustatult minimaalselt Kuldne geim, ent vaja seda polnud. Varasematel aastatel Eesti nurgaründajate seas esimest viiulit mänginud Keith Puparti ja Martti Juhkami kõrval kerkis algrivistusse Robert Täht ja Rootsis tehti pingevaba mänguga asi selgeks kahe geimiga.

Itaalias kestis Eesti EM-pidu kolm ja pool mängu. Ülitugevate Itaalia ja Prantsusmaa vastu kaotati võideldes, Horvaatia alistati 3:0 ning jõuti esmakordselt alagrupist edasi. Seal kohuti suure Serbiaga, kelle vastu mindi uhkelt 2:0 ette, ent lõpuks tuli siiski 2:3 kotid pakkuda.

2017?

Vähem kui aasta pärast Itaalias käiku on Eesti taas EMi ukse ees. Valikgrupist tuldi seekord läbi hädaga ja õnnejumalanna oli eestlanna, sest viimases matšis, kus võitu hädasti tarvis, sai madistada juba EM-pileti kindlustanud Tšehhiga, kes mängitas varumehi.