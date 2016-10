"Lihtsam oleks võõrsil Belgia, kus võib piltlikult öeldes ainult üllatada," lausus 157 korda mängijana kodumaad esindanud Reim. Ent tõsines siis, ja tõdes, et väga head ja mugavat olukorda niikuinii ei tule. "Alati on mingi väljakutse."

Sümboolsus on tore asi, aga uue treeneri krediidist ei saa Lillekülas juttu olla. Reaalselt rahuldab Eesti rahvast kohtumisest 30 000 elanikuga Gibraltari vastu vaid võit ja sellega kaasnevad kolm punkti. Selles mõttes on kolme nädala eest Magnus Pehrssoni asemel ametisse asunud Reimil keeruline koht, kust alustada.

Iga jalgpallikoondise kohtumine on eriline, aga tänane on pisut enam. Nimelt jäädvustub MM-valikmäng Gibraltariga igaveseks ajalukku, kui Martin Reimi esimene etteaste meeskonna juhendaja.

Edu võti on keskendumine

Tänane väljakutse on Gibraltari madal ja kompaktne viiemeheline kaitseliin. Olgugi et seal võtavad, nagu eilne Õhtuleht kirjutas, koha sisse näiteks ehitaja ja politseinik, ei tohi neid mehi alahinnata. On meil ju omast käest kahe aasta tagune õppetund 1:1 viigi (nüüdse abitreeneri Andres Operi lahkumismäng) näol võtta. Rääkimata luhtaläinud kohtumistest teiste vutikääbustega. Küllap treenerid hoolitsevad selle eest, et kellelgi ei tuleks sekundikski mõttesse midagi stiilis "ah, mis see Gibraltar ära ei ole".

Konstantin Vassiljevi mängukõlbulikkus selgus eileõhtusel treeningul. (Toomas Tatar)

Teisalt ei ole mõtet salata ka seda, et Eesti on favoriit, kelle individuaalne kvaliteet on vastasest üle. See tuleb lihtsalt väljakul maksma panna. Edu võti, nagu Reim eilsel pressikonverentsil rõhutas, on maksimaalne keskendumine.

"Iga hetk, iga moment loeb," lausus ta. "Edu saadab seda, kes on rohkem ärkvel, reageerib eri olukordadele paremini, võtab initsiatiivi ja loob rohkem momente. Vaatamata sellele, et nad on jalgpallimaailma värsked liikmed, on nad väljakul suhteliselt ambitsioonikad ja palliga enesekindlad. See on nii nende tugevus kui ka nõrkus. Üritame ära kasutada nende kohatist hulljulgust rünnakute ülesehitamisel."

Treenerivahetus ajas Gibraltari segadusse

Kui Eesti meestel on enda sõnul Gibraltarist väga korralik pilt ees, siis vastaste juhendaja Jeffrey Wood ei saanud eile ajakirjanikele sama väita. Pehrssoni asendamine Reimiga lõi tema kaardid sassi.

"Valmistusime mänguks teie vana treeneriga, aga paar nädalat tagasi asjad muutusid," sõnas Wood. "Malta ja Bosnia mängudest saadud info pole enam pädev, sest uus treener võib teha asju teistmoodi.

Kodupublik, uus treener, ilm - kõik räägib teie kasuks. Eestlased on kindlasti väga motiveeritud, et värske juhendaja esimeses mängus hea tulemus saavutada. Tuleb väga raske matš."

Gibraltari jalgpallikoondise jaoks on Lilleküla muru tuttav. 2014. aasta maikuus võideldi Andres Operi lahkumismängus välja 1:1 viik. (Toomas Tatar)

Eks Gibraltari jaoks ole iga matš üliraske. Alles aastal 2013 UEFA ja tänavu kevadel FIFA täieõiguslikuks liikmeks võetud Pürenee poolsaare väikeriik on pidanud 20 ametlikku mängu, millest võitnud vaid ühe – 1:0 Maltat. Kolm korda on saavutatud viik (1:1 Eestiga, 0:0 Liechtensteini ja Slovakkiaga) ning ülejäänud 16 korda on saadud kolakas. Just kolakas, sest väikseim kaotus on 0:2 Eestile, ülejäänud allajäämised on olnud vähemalt kolmeväravalised.

Ainult ühest koondisekohtumisest puudunud poolkaitsja Liam Walker sõnas, et nukrat statistikast hoolimata ei ole raske positiivset meelt hoida. "Kuidas saab olla emotsionaalselt raske mängida MM-valikmatše!? Unistasime sellest juba lastena, see on unistuse täitumine.

Meie põhiline eesmärk on oma mängudest õppida ning iga kord proovida teha natuke paremini. Arenemine võtab aega, aga teeme seda samm sammult. Usun, et oleme õigel teel."