OLID AJAD: «Kui oled ise mingi asja sees, siis sa ei saa aru, kui kordumatu see on,» tõdeb Merle Lilje. «Tagantjärele vaatad – issand, kus olid ajad! Tänapäeval ei ole võimalik, et varieteelaval on su seljataga riigi parimad pillimehed. Aga tollal oli see meie igapäevaelu.» (Erakogu)