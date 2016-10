Angelina Jolie ja Brad Pitti lahutus ning sellega kaasnenud vastastikune poriloopimine mõjuvad rängalt nende kuue lapse psüühikale. Ajakirja People andmeil käivad Hollywoodi kuulsaima näitlejapere võsukesed nüüd hingehaavade ravimiseks nõustaja juures.

Angelinal ja Bradil on kuus last, kolm neist adopteeritud ja kolm nende lihased järeltulijad. Angelina on mõista andnud, et andis lahutuspaberid sisse pere vaimse tervise päästmiseks. Käivad jutud, et Brad on isana tihti enesevalitsuse kaotanud.

Viimaseks piisaks Angelina kannatuste karikasse saanud hiljutine ühine lennureis, mille jooksul olevat Brad 15aastase Maddoxi peale röökinud ja mõningatel andmetel talle isegi kallale läinud. Praegu on Angelina ajutiselt laste ainuhooldaja ja Brad tohib võsukesi vaid terapeudi saatel külastada.