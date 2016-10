Politsei otsib juba maist saadik 16aastast Kristiinat, kelle elu ja tervis võib olla narkootikumide tarvitamise tõttu ohus. Kristiina õpib Maarjamaa hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuses. Ta läks sealt maikuus kodukülastusele lastekodusse, aga kooli tagasi enam ei tulnud. Politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik ütleb, et neiu on ka varem ära jooksnud ning on alust arvata, et ta varjab end praegu teadlikult.

Suvekuudel märgati Kristiinat liikumas Harjumaal Kernu vallas. Praegu on aga tema täpne asukoht politsei sõnul teadmata.

Noorsoopolitseinikul õnnestus küll neiuga vahepeal tihemini sotsiaalmeedias ja telefoni teel suhelda, aga nüüd on ka see kontakt jäänud Kuigi sõnul harvemaks. "Korrakaitsjad on lähedastelt ja sõpradelt neiu liikumissuundade ja paiknemise kohta infot kogunud ning tema võimalikke viibimispaiku kontrollinud, kuid teda tabada ei ole õnnestunud," räägib Kuik ja märgib, et politsei poleks ehk Kristiina otsimiseks avalikkuse abi vajanudki, kui poleks välja tulnud, et Kristiinal võib olla sõltuvusprobleem ning tema elu ja tervis võib meelemürke tarvitades ohus olla. Lastekodu juhataja, kus Kristiina elab, ütleb, et nägi teda küll viimati kaks nädalat tagasi, aga oma lastekodupere juurde ei ole neiu siiani naasnud.