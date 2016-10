Täna õhtul esilinastus komöödiasarja Kellapite esimene osa. Sarjas lubati näidata absurdihuumorit ja elutervet irooniat, mis sobib kogu perele. Absurdi ja irooniat leidus seal tõesti, aga kas seda kogu perele? Pean tunnistama, et kui Ago Andersoni mängitud armas Endel ekraanile tuli, tõmbas muige näole küll. Eriti tore on see, et ta nii suur banaanisõber on - ehk paneb muidu nigelad puu- ja juurviljasööjatest eestlased rohkem banaane sööma. Kuid Endeliga saime tutvuda juba varem, “Õige eestlase” saates. Raivo E. Tamme poolt mängitud Endel Kellapi ema karakteriga nii sinasõbraks võimalust saada ei olnud, kuid nüüd on tunne, et ma olen teda teadnud kogu oma elu. Kellapi ema karakter on selline, keda teab enda elus arvatavasti igaüks - kas siis uudishimuliku naabrimuti või ülehoolitseva ema-vanaema kujul.

Raivo E. Tamm oli Endli ema rollis suurepärane - eriti arvestades seda, et ta on teleekraanil mänginud, suhtelist alati ikka seda sama - Õnne 13 Allanit. Lihtsalt karakteri nimi on vahetunud, aga muhedat Eesti meest on ta mänginud alati. Raivo E. Tamm tunnistas, et seda karakterit on väga raske mängida - kasvõi esiteks juba seetõttu, et tal on uskumatult raske selles väikeses Mustamäe korteris oma võltspekišvammiga liigelda. Seetõttu suur-suur kiitus talle, et ta selle rolliga siiski suurepäraselt ja, üsnagi loomulikult hakkama sai.

Üks asi, mis sarja juures veidi imelik tundus oli see, et seda reklaamiti kui kogupere komöödiasarja, kuid juba esimeses osas toodi ekraanile teemad nagu kaalu langetamine, homod ja seks. Ma ei tea, kuidas tänapäeval lood on, aga minu perering, kui ma kuskil 10-aastase tüdrukutirts olin, küll selliste teemade üle nalja ei visanud, ega lasknud mul ka arvatavasti selliseid saateid vaadata, kus seda tehti. Aga mis teha, uued ajad, uued majad - uued teemad ja naljad? Pean tunnistama, et eriti armas oli see ninanips kollase meedia suunas ja selle suutlikkusest väikesest jalaväänamisest kümneid vägevate pealkirjadega, kuid veidi vähem vägevate sisudega artikleid treida. Kahjuks jäid täna nägemata teised suured staarid - ma väga ootan näiteks Peeter Oja poolt mängitud perearsti karakteriga tutvumist.