Reet Pull on kange naine – kui vaja, siis künnab, rautab või lüpsab lehmi. Karmi kesta all peitub aga hell hing ja seda ei väsi ta kinnitamast: "Tegelikult olen ma ju õrn naisterahvas, mönikord passin kuud ..."

"Mina ise olengi eriarst, teen operatsioonit, parandan hambat, iluoppe teen, ravin ka loomi." Soomest pärit perearst dr. Halpanen on maabunud Eesti väikelinna ja võtnud auga sisse koha, mis üle lahe suundunud Eesti arstid on talle tühjaks jätnud.

Jonnakas laps Kevin-Christian (Tõnis Niinemets)

(Erlend Štaub)

"Tahan saada peanistriks," teatas väike Kevin-Christian uljalt saatejuht Tiit Sukale. Tulevane poliitik ei oska küll oma nime veel päris hästi välja öelda, kuid öelda on tal sellele vaatamata palju. Ja tujukas on ta ka – kui ikka ei saa, mida tahab, siis on väikesel manipulaatoril jonn kohe majas.

Pakendatud iluideaal Karbi Barbi (Kaisa Selde)

(Erlend Štaub)

"Kui karbist välja tulen, olen kohe kasutatud kategoorias. Sekokas." See on üks põhjustest, miks Karbi Barbi eelistab pakendatud kujul ringi liikuda. Nalja armastab Karbi Barbi teha ka, seda nii iseenda kui teiste üle ja ninanipsu viskab isegi Tiit Sukale.

Hirmuäratavalt nunnu karu Vladimir Puhh (Mart Müürisepp)

(Erlend Štaub)

Metsas Vladimir Puhhil sõpru ei ole. Seetõttu tuli ka "Suurde komöödiaõhtusse", et sealt neid leida. "Tule, teeme kaisu-kalli!" - seda kuuleb karu suust korduvalt, sest kuigi vähe metsik, ihkab ta üle kõige saada kaisukaruks. Välimuselt küll nunnu, kuid kallistama kipub hirmuäratavalt kõvasti.

Nõtke tantsuõpetaja Kaupe-Peep Üks Kaks-kaks-kolm (Argo Aadli)

(Erlend Štaub)

Rütm ja tempo on Kaupo-Peebu kirg, kaunid daamid muidugi ka. Elu pole raiskamiseks ja nii võib teda kohata laevas tantsimas ja lillelaadal esinemas. "Ma magan ainult paaritutel kuupäevadel ja vaid loetud tundidel. Me ei ole rahvastepalli kaptenid - meile on antud ainult üks elu," on tema moto.

Legendaarne Vana Toomas (Mirtel Pohla)