Uuring: hommikuinimesed on õnnelikumad, õhtuinimesed aga produktiivsemad.

"Kui ma vaatan meie meeskonda, kes kõik ärkavad varahommikul ja on sellest hoolimata juba väga positiivsed, siis ehk on päeva varakult alustamises tõesti mingi salapärane mõju, mis ei lase tujul langeda," ütleb "Terevisiooni" uudistelugeja Liisu Lass.

Paljud uuringud on näidanud, et hommikuinimesed on õhtuinimestest õnnelikumad, neil esineb vähem masendust ja nad on eluga rohkem rahul.

Õhtuinimesed on seevastu aga produktiivsemad ja paremad pereinimesed, kuna nad suudavad olla õhtuti pere jaoks olemas, näiteks aidata lapsi nende koolitöödes. Liisu ei pea ennast loomu poolest hommikuinimeseks, lihtsalt on kuidagi nii läinud, et tal tuleb vara ärgata.