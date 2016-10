Tallinnas Rocca al-Mares asuva Liberty mõisa renoveerimise protsess uueks presidendi residentsiks on peatunud, kuna riigihanke pakkumised ületasid ette nähtud piirsummat 3,4 miljonit eurot. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKA) peab praegu selles osas Vabariigi Presidendi Kantseleiga läbirääkimisi.

Järgmisel nädalal ametisse astuv Eesti uus president Kersti Kaljulaid on korduvalt kinnitanud, et ta sooviks elama jääda oma majja Nõmmel. Seetõttu kerkib küsimus, mis saab tulevase riigipea residentsiks planeeritud Liberty mõisast Rocca al-Mares?

Mullu novembris kuulutas Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKA) välja riigihanke Liberty mõisa ehitustööde läbiviimiseks.

"2016. aasta veebruaris ehituse riigihanke menetlus lõpetati, kuna pakkumised ületasid üldiselt maksumust," rääkis RKA kommunikatsioonijuht Madis Idnurm TV3 "Seitsmestele uudistele". Ta lisas, et ehituse eeldatav maksumus oli 3,4 miljonit eurot.

RKA on praegu Vabariigi Presidendi Kantseleiga läbirääkimas uue residentsi renoveerimise lepingu sõlmimise küsimuses. "Selgus selles osas võib saabuda järgnevate nädalate jooksul," ütles Idnurm. "Ümberprojekteerimisega on võimalik muuta ehitus mahtusid ja ka seda, kas projekti on võimalik realiseerida mitmes etapis."